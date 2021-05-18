Китайский миллиардер купил футбольный клуб и обязал тренера выпускать на поле сына

/ Спорт
Просмотров: 89

Китайский миллиардер Хи Шихуа приобрел клуб второго дивизиона страны «Цзибо Куджи» и обязал главного тренера команды включать на все игры в основной состав своего сына, который весит 126 кг.

Сын хозяина клуба весит 126 кг и является штатным исполнителем стандартов в команде. Фото: @FootballMemesCo.

Фото с футболистом во время одного из матчей уже стало вирусным в соцсетях. Сын миллиардера также стал штатным исполнителем стандартных положений в команде, передает ТСН.

Не удивительно, что с таким подходом к делу «Цзибо Куджи» идет последним в турнирной таблице чемпионата, набрав всего 1 очко. В этих играх команда забила два мяча.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Китай миллиардер Персона: Хи Шихуа

Другие материалы на эту тему:

В Китае миллиардера приговорили к смертной казни

В Китае миллиардера приговорили к смертной казни

В Китае миллиардера приговорили к смертной казни

В Китае миллиардера приговорили к смертной казни

Саудовский принц обиделся на Forbes

Саудовский принц обиделся на Forbes

Миллиардер построит государство-утопию

Миллиардер построит государство-утопию