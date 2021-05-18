Китайский миллиардер купил футбольный клуб и обязал тренера выпускать на поле сына

Китайский миллиардер Хи Шихуа приобрел клуб второго дивизиона страны «Цзибо Куджи» и обязал главного тренера команды включать на все игры в основной состав своего сына, который весит 126 кг.

Сын хозяина клуба весит 126 кг и является штатным исполнителем стандартов в команде. Фото: @FootballMemesCo.

Фото с футболистом во время одного из матчей уже стало вирусным в соцсетях. Сын миллиардера также стал штатным исполнителем стандартных положений в команде, передает ТСН .

Не удивительно, что с таким подходом к делу «Цзибо Куджи» идет последним в турнирной таблице чемпионата, набрав всего 1 очко. В этих играх команда забила два мяча.