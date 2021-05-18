COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1179 случаев

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1179 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписаны 992 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

17 мая был зарегистрирован 1191 заболевший, 16 мая — 1627, днем ранее — 1363. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 378 711, умер 2721 пациент с коронавирусом, выздоровело — 368 832.

За минувшие сутки выполнено 7909 тестов на коронавирус, что вдвое меньше, чем днем ранее (14 315). С начала эпидемии сделано 6 113 124 теста.

Минздрав отметил, что по состоянию на 18 мая в Беларуси более 367,3 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 261,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

Также отмечается, что сегодня в Беларусь прибыла гуманитарная помощь из Китая — 300 тыс. доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell). Официальные документы о передаче вакцины подписали сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и посол Китая Се Сяоюн. Вакцина будет передана на склад РУП «Белфармация» для дальнейшего распределения в регионы.

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