Головченко отметил прогресс в экономике и раскритиковал освещение ее работы «бывшими» СМИ

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В экономике наблюдаются положительные тенденции, а сведения, распространяемые некоторыми, в том числе «бывшими» средствами массовой информации, являются недостоверными, заявил премьер-министр Роман Головченко 18 мая на заседании Совета министров.

Он обратил внимание на ускорение темпов роста ВВП в апреле, положительное сальдо внешней торговли, апрельский рост золотовалютных резервов и укрепления курса белорусского рубля к иностранным валютам.

«Сохраняется устойчивая тенденция укрепления курса белорусского рубля. Это цифры, которые дадут четкое понимание нашему народу и населению о реальных экономических процессах, которые происходят в стране и реальных результатах работы экономики, а не тех провокационных, недостоверных фактах, которые периодически озвучивают СМИ, бывшие СМИ, в определенном ключе, с определенными целями», — сказал Головченко.

 

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Тэги: развитие экономики Персона: Роман Головченко

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