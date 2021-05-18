Юлия Чернявская после перенесенного криза находится в кардиоотделении минской больницы, рядом охранник

Юлия Чернявская, вдова основателя портала TUT.by Юрия Зиссера, сейчас находится в кардиологическом отделении 1-й городской клинической больницы Минска.

Юлия Чернявская. Фото: фейсбук.

Как сообщает портал, Чернявская перенесла гипертонический криз, медики оказали ей помощь.

«Рядом с ней в больнице находится оперативник. В каком статусе Юлия, почему к ней пришли домой и сейчас сопровождает в больнице правоохранитель, неизвестно», — говорится в сообщении.

Департамент финансовых расследований КГК 18 мая сообщил о возбуждении в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как следует из пресс-релиза КГК, в 2019 году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, «обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».

Одновременно портал был заблокирован Министерством информации. Решение об ограничении доступа к TUT.by и его копиям принято на основании уведомления Генеральной прокуратуры, сообщил Мининформ. Сегодня утром силовики также пришли с обысками в офисы структурных подразделений TUT.by — av.by и hoster.by.