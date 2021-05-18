Обыски в квартирах замглавреда tut.by Максима Гайко и журналистки Елены Толкачевой продолжаются

Обыски в квартирах заместителя главного редактора TUT.by Максима Гайко и журналистки Елены Толкачевой продолжаются, сообщает телеграм-канал портала.

Оперативники выносят технику из квартиры Марины Золотовой. Фото: скриншот видео Еврорадио.

«Сегодня утром сотрудники ДФР пришли с обыском к редакторам TUT.by Анне Руденко и Ольге Савкив, сейчас они на свободе. Обыск завершился ближе к обеду. Как передают наши коллеги, у них изъяли всю технику (компьютеры, телефоны, в том числе неработающие), а также банковские карты. Обыск проходил в рамках уголовного дела в отношении гендиректора и главного бухгалтера компании», — говорится в сообщении.

«Процессуального статуса у редакторов нет. Оперативники пояснили, что пришли к сотрудникам tut.by, потому что у них дома могут находиться доказательства по делу. В последующем, говорят сотрудники ДФР, редакторов могут вызвать на допрос», — отмечает портал.

Закончился обыск и в некоторых региональных офисах TUT.by.

«В Бресте к нашим сотрудникам пришли около 10:40 утра с постановлением на обыск по статье об уклонении от уплаты налогов. Оперативники из ДФР работали около часа, изъяли всю технику и документы, а также мобильные телефоны сотрудников. Задержаний не было. В гомельский офис пришли в 10.15, шесть человек в штатском представились сотрудниками ДФР. Обыск проводили тщательно, забрали всю технику и мобильные телефоны. Завершился обыск примерно в 13:30. Также оперативники работали в офисах Витебска, Могилева и Гродно, информация уточняется», — сообщает портал.

Около 15:10 завершился обыск у главного редактора tut.by Марины Золотовой, представители ДФР забрали у нее технику, а саму журналистку увезли.

Как стало известно ранее, 18 мая департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (ДФР КГК) возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). По сообщению пресс-службы КГК, в 2019 году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, «обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий».

«На основании предоставленных департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий», — говорится в релизе. — В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере».

По данным Gemius только относительно аудитории Байнета, у TUT.by 3,303 млн реальных пользователей и 62,58% охвата в стране.