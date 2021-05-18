Лукашенко: против нас работают спецслужбы с огромным опытом

/ Политика
Просмотров: 320

Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности 18 мая в Минске призвал членов этого органа «ни в коем случае не расслабляться».

«Я и так понимаю, вижу, что молодцы, контролируете ситуацию, смотрите за ситуацией, по главным вопросам реагируете как следует, — приводит его слова «Пул Первого». — Но вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Потому что на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей».

«Сегодня уже и те, которые рыдали, а некоторые и постились — «насилие, ах, насилие», поняли, чего хотели те, кто вывалил тогда, в августе месяце, на улицы, видели, как они действовали. Сегодня они уже… и мы, и они убеждены, что хотели от нас. Тот мятеж в форме «блицкрига» мы преодолели, как и многие последующие этапы. Уверен, преодолеем и все остальные трудности. При этом надо помнить, что главное для нас — экономика», — сказал Лукашенко.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: репрессии Совбез Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Беляцкий: Беларусь находится в ситуации чрезвычайного положения

Беляцкий: Беларусь находится в ситуации чрезвычайного положения

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Офис Тихановской: Светлана не участвовала в разработке радикальных планов

Офис Тихановской: Светлана не участвовала в разработке радикальных планов