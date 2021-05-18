В квартире журналистки tut.by Елены Толкачевой ДФР проводит обыск

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В квартире журналистки портала tut.by и информагентства БелаПАН Елены Толкачевой в Минске проходит обыск. Как стало известно БелаПАН, к ней пришли два сотрудника департамента финансовых расследований КГК.

Фото со страницы Елены Толкачевой в соцсети

 процессуальном статусе Толкачевой пока ничего не известно.

Вместе с Толкачевой в квартире находится адвокат Татьяна Курадовец.

Обыск проходит на основании постановления от 18 мая. Он санкционирован генеральным прокурором.

В постановлении сказано, что в производстве ДФР КГК находится уголовное дело «по подозрению Чекиной Л.Ю. за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 242 УК «Уклонение от уплаты налогов».

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Чекина Л.Ю. действуя в группе с главным бухгалтером указанного общества Асад А.В. при соучастии иных лиц уклонились от уплаты НДС за 2020-й год в особо крупном размере», — говорится в документе.

Ранее утром в офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин. Главный редактор tut.by Марина Золотова и директор Людмила Чекина на звонки не отвечают.

Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

 

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Тэги: обыск дело против TUT.by Персона: Елена Толкачева Татьяна Курадовец

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