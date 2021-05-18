В Борисове из больницы ушел 14-летний мальчик и пропал

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Борисовским РУВД разыскивается 14-летний Тимофей Кирьянов.

16 мая подросток ушел из детского отделения Борисовской центральной райбольницы № 1 в неизвестном направлении. Вероятно, мальчик мог направиться в Минск.

Приметы Тимофея Кирьянова: рост — 180-185 см, русые волосы, носит очки. Был одет в голубую водолазку, синие шорты в мелкий белый горошек и желто-коричневые кроссовки.

Поиск подростка также ведут волонтеры спасательного отряда «Ангел».

 

 

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Тэги: пропал ребенок Персона: Тимофей Кирьянов Город: Борисов

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