Правозащитника Леонида Судаленко еще на два месяца оставили под стражей
18 мая срок содержания под стражей правозащитника и политзаключенного Леонида Судаленко продлен еще на два месяца — до 18 июля.
Как отмечает spring96.org, уже со следующей недели Судаленко может начать ознакомление с материалами дела.
Правозащитника задержали утром 18 января по дороге в офис в рамках дела, возбужденного по частям 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).
Задержаны и находятся в следственных изоляторах также правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова и Андрей Чапюк (Минск), Татьяна Ласица (Речица Гомельской области).
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