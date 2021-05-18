Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсу tut.by и его копиям
Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к порталу TUT.by и его копиям.
Как сообщается в официальном сообщении ведомства, это сделано «на основании уведомления Генеральной прокуратуры».
Отмечается, что надзорным органом установлены «многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL».
В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию.
Портал tut.by перестал открываться у пользователей мобильного интернета как минимум одного оператора связи.
Так, при попытке открыть портал через мобильный интернет МТС появляется сообщение: «Доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».
Доступ к ресурсу через других операторов и провайдеров на 12:00 пока есть.
Появились сведения о том, что tut.by не открывается у пользователей из-за рубежа.
Ранее утром в офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by
Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»