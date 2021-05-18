Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсу tut.by и его копиям

Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к порталу TUT.by и его копиям.

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Как сообщается в официальном сообщении ведомства, это сделано «на основании уведомления Генеральной прокуратуры».

Отмечается, что надзорным органом установлены «многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL».

В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию.

Портал tut.by перестал открываться у пользователей мобильного интернета как минимум одного оператора связи.

Так, при попытке открыть портал через мобильный интернет МТС появляется сообщение: «Доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Доступ к ресурсу через других операторов и провайдеров на 12:00 пока есть.

Появились сведения о том, что tut.by не открывается у пользователей из-за рубежа.

Ранее утром в офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин. Главный редактор tut.by Марина Золотова и директор Людмила Чекина на звонки не отвечают.

Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.