Семейный инклюзив-театр «і» готовит премьеру спектакля «Всем, кого касается»

25 мая в Семейном инклюзив-театре «і» при поддержке компании А1 состоится премьера спектакля «Всем, кого касается» о школе и современных подростках. Премьерный показ пройдет на сцене Дворца культуры ветеранов в 18:00.

Спектакль «Всем, кого касается» рассказывает о жизни современных школьников и их попытках наладить диалог с самими собой, сверстниками, родителями, социумом, миром. Причем не столько в реальном, сколько в виртуальном пространстве. Но правда ли мемы, стикеры и смайлы помогают лучше узнавать других и выражать себя?

Спектакль поставлен по пьесе Даны Сидерос — современной российской поэтессы, драматурга и иллюстратора. В 2018 году как автор этого текста она стала лауреатом конкурса новой драматургии «Ремарка», пьеса также вошла в шорт-лист премии «Кульминация».

Роли школьников исполнят воспитанники театра — около 20 юных актеров, с которыми работает режиссер Мария Астапович.

Билеты на премьеру можно купить в кассе Дворца культуры ветеранов и по телефону +375 29 622 20 90.

Семейный инклюзив-театр «i» был создан в апреле 2016 года при поддержке A1. Благодаря многолетнему партнерству с компанией театр выпустил уже восемь спектаклей и из студии, где занималось 35 детей и среди них только один с аутизмом, стал большим творческим коллективом, в труппе которого 152 ребенка и из них уже 52 актера с аутизмом.