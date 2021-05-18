Лукашенко: Совет безопасности — это не одни силовики, как некоторые тут пописывают

Новое положение о Совете безопасности обсуждается 18 мая на заседании этого органа.

9 мая Александр Лукашенко подписал декрет , по которому в случае его насильственной смерти власть переходит к Совету безопасности, а в стране вводится чрезвычайное или военное положение.

«Тем, кто сегодня рефлексирует в сетях и мессенджерах по поводу нового декрета и не владеет вопросом, объясню. Совет безопасности — это не одни силовики, как некоторые тут пописывают. Среди постоянных членов Совета безопасности половина должностных лиц — гражданские люди: руководители правительства, обеих палат парламента и Администрации президента. А если взять полный состав Совбеза — это вообще две трети гражданских людей», — сказал Лукашенко.

По его словам, разработка нового положения о Совете безопасности опирается на Конституцию, закон «Об обороне», Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, иное законодательство и международные правовые акты.

Лукашенко заявил, что «принципиально важно», чтобы новый документ, регламентирующий работу Совбеза, «не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества».

«Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

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