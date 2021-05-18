Руководство ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

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Должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.

Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 243 УК.

Подозрения связаны с деятельность ООО в качестве резидента Парка высоких технологий.

«В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности», — говорится в официальном сообщении КГК.

Напомним, сегодня утром в офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники ДФР.

 

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Тэги: TUT.by дело против TUT.by

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