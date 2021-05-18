В офисы tut.by и hoster.by пришли сотрудники ДФР

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В офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by утром 18 мая пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил на своей странице в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин. Главный редактор tut.by Марина Золотова и директор Людмила Чекина не отвечают на звонки.

В 10.28 на портале tut.by появилось сообщение: «Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе к главному редактору Марине Золотовой. Кроме того, не отвечают на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе. Мы обновим новость, когда появится дополнительная информация».

БелаПАН пока не удалось получить комментарий в КГК — официальный представитель ведомства Кирилл Данилов и представитель ДФР Юрий Кардымон не отвечают на звонки.

 

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Тэги: ДФР КГК TUT.by Hoster.by дело против TUT.by Персона: Марина Золотова Людмила Чекина Кирилл Волошин Кирилл Данилов Юрий Кардымон

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