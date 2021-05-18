Грузия, Молдова и Украина основали Ассоциированное трио по европейской интеграции

Грузия, Молдова и Украина основали Ассоциированное трио — трехсторонний формат усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции.

Фото МИД Украины

Как сообщили в Киеве, пишет DW , в украинской столице прошла встреча вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, исполняющего обязанности премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Политики «основали Ассоциированное трио, трехсторонний формат усиленного сотрудничества по европейской интеграции, подписав соответствующий меморандум. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза».

В меморандуме говорится о стремлении трех стран расширить возможности Соглашений об ассоциации, способствуя секторальному сближению с ЕС и постепенной интеграции во внутренний рынок Евросоюза.

«Ассоциированное Трио отражает четкую позицию наших трех европейских стран: Украина, Грузия и Молдова являются неотъемлемой частью объединенной Европы и стремятся войти в Евросоюз», — отметил Кулеба.

Глава МИД констатировал, что Ассоциированное трио подчеркивает особые роль и статус, которые в отношениях с Евросоюзом имеют три страны-участницы.