Официально: реальные денежные доходы белорусов выросли на 2,9%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-марте 2021 года выросли на 2,9% к уровню января-марта 2020 года, сообщает Национальный статистический комитет.

В январе 2021 года рост составил 4,1% к январю 2020-го, январе-феврале — 3,3%. Таким образом, темп за март замедлился на 0,4 процентного пункта. В январе-марте прошлого года рост доходов составил 7,1% к январю-марту 2019-го.

В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе-марте 2021 года занимала 63,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,6%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,2%.

В целом в 2020 году рост доходов составил 4,6% при прогнозе не менее 2,4%. Рост начался в сентябре 2017 года после более чем двухлетнего падения.

В 2021 году прирост реальных располагаемых денежных доходов населения определен властями на уровне 1,6% к 2020 году.

Реальные располагаемые денежные доходы населения включают доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Как заявил 11 февраля Александр Лукашенко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, за прошедшее пятилетие доходы населения в реальном выражении увеличились на 15%, средняя зарплата превысила 1.200 рублей.

«Может, это и немного, и конечно, немного, но не следует забывать, что в дополнение к этим денежным доходам белорусские граждане имеют социальный пакет, о котором не могут и мечтать не только наши соседи, но и многие страны, претендующие на статус развитых. Льготы по ЖКХ, льготы по транспорту, льготы по школьному питанию, <...> бесплатные образование и медицина», — сказал он.

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