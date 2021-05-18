Что происходит на рынке наличной валюты

Банки, работающие в Беларуси, установили в своих обменниках новые курсы иностранных валют.

По данным select.by на 09:00, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,52, а купить по 2,522 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,563);

евро 3,058 / 3,064 (3,1);

100 российских рублей 3,395 / 3,406 (3,5).

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