Что происходит на рынке наличной валюты
Банки, работающие в Беларуси, установили в своих обменниках новые курсы иностранных валют.
По данным
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,52, а купить по 2,522 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,563);
- евро 3,058 / 3,064 (3,1);
- 100 российских рублей 3,395 / 3,406 (3,5).
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