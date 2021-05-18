Самолет белорусских ВВС везет на родину из Китая 14 тонн гумманитарки

/ Общество
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Через несколько часов Ил-76МД белорусских ВВС приземлится на аэродроме в Мачулищах — летчики доставят порядка 14 тонн гуманитарной помощи, которую Беларуси оказал Китай.

Как сообщили в военном ведомстве, на борту самолета находится китайская вакцина от коронавируса.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Беларусь-Китай вакцина от коронавируса

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