Активные атмосферные фронты принесли в страну дожди, грозы и порывистый ветер
Сегодня погоду в республике будут формировать активные атмосферные фронты.
По прогнозам синоптикам, будет в основном облачно. Практически повсеместно пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер переменных направлений слабый (при грозах порывистый). Погода в регионах:
Брест +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
Витебск +20..+22°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
Гродно +16..+18°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
Минск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с).
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