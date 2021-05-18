Активные атмосферные фронты принесли в страну дожди, грозы и порывистый ветер

/ Общество
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Сегодня погоду в республике будут формировать активные атмосферные фронты.

По прогнозам синоптикам, будет в основном облачно. Практически повсеместно пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер переменных направлений слабый (при грозах порывистый). Погода в регионах:

Брест +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

Витебск +20..+22°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +16..+18°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

Минск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: прогноз погоды

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