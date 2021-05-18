17 мая виновными в участии в протестах признано 24 человека

/ Общество
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По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», не менее 24 человек признаны минскими судами виновными в участии в протестах и получили наказание в административном порядке.

Чаще всего в их отношении применялась статья 24.23 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Два человека оштрафованы на сумму от 30 до 100 базовых величин (от 870 до 2,9 тыс. рублей), 22 — арестованы на срок от 10 до 30 суток. Среди арестованных — журналистка tut.by Любовь Касперович (15 суток), оппозиционный политик Анатолий Лебедько (30 суток), которые были задержаны 14 мая у столичного Дома правосудия, в первый день рассмотрения «дела студентов», а также 10 задержанных 16 мая участников велопробега у Цнянского водохранилища.

Из комментариев к сути обвинений других граждан: «задержан за то, что помог передвинуть мусорный бак с мемориала, посвященного убитому [Александру] Тарайковскому», «судили за лист бумаги с красной полосой, вывешенный в окне».

Правозащитники отмечают, что по ст. 24.23 КоАП людей задерживают и судят за размещенные на автомобилях и личной технике флажки и наклейки с бело-красно-белым цветовым сочетанием.

На 30 базовых величин (870 рублей) оштрафован экс-депутат Верховного Совета Сергей Антончик, известный подготовкой доклада о коррупции в окружении Александра Лукашенко в декабре 1994 года (его текст изъяли из подготовленных номеров крупных госгазет, они вышли с белыми пятнами на полосах). Антончик признан виновным в пикетировании из-за того, что возле его деревенского дома в Столбцовском районе лежали два камня с изображенными на них бело-красно-белым флагом и гербом «Погоня».

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Тэги: политзаключенные Персона: Любовь Касперович Анатолий Лебедько Сергей Антончик

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