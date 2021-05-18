На восстановление костела в Будславе пожертвовано около 400 тысяч рублей

Сумма пожертвований, собранных на восстановление пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район Минской области), достигла 388.221 рубля.

Эти данные актуальны на 18.20 17 мая, сообщает телеграм-канал «Восстановим Будслав вместе!», который создали в приходе для координации волонтеров, желающих помочь в ликвидации последствий ЧП.

Помимо этого в рамках кампании по сбору средств на восстановление национального санктуария, начатой белорусским сообществом в Польше на интернет-платформе zrzutka.pl, собрано 5.211 злотых (почти 1.400 долларов). Инициаторы поставили цель собрать 30 тыс. злотых (около 8 тыс. долларов). Кампания завершится через неделю.

По информации упомянутого телеграм-канала, 17 мая планировалось продолжить очистку крыши от пепла и мелкого мусора, однако из-за дождя от этого пришлось отказаться. В костеле демонтировали лавки, затем их вывезли из здания. На 18 мая запланирована уборка внутри санктуария.

Разрешение на разбор остатков крыши было получено 12 мая. К следующему дню внутри костела разобрали обгоревшие части, убрали угли, для просушки подняли на подставки алтари и деревянные лавки, приняли меры для просушки органа. 14 мая в костеле установили контроллеры влаги, 15 мая — очистили крышу от крупного мусора, прикостельную территорию от пепла, углей и технического мусора, вокруг санктуария выставили дополнительные ограждения.

Как сообщалось, в результате пожара у костела обвалилась крыша . Святыню и имущество удалось вынести. Конференция католических епископов Беларуси обратилась к верующим за помощью в восстановлении костела.

Мядельский районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их исполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере).

Александр Лукашенко 14 мая поручил помочь в восстановлении будславского костела, однако при этом, заявил, что «эти же «невероятные» опять говорят, что «деньги соберем»... Ни черта они не соберут».

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