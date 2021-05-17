Представитель ОБСЕ Рибейро призвала власти Беларуси прекратить преследование журналистов
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила сожаление в связи с недавними арестами нескольких журналистов в Беларуси.
Как сообщает
Рибейро вновь призвала официальный Минск «обратить вспять негативную тенденцию» и выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ.
«То, как власти Беларуси обращаются с сотрудниками СМИ, по-прежнему вызывает серьезную тревогу и наряду с другими тревожными событиями, связанными со свободой СМИ в стране в последние месяцы, серьезно ставит под угрозу фундаментальное право человека на свободу выражения мнения, — отметила Рибейро. — Я призываю власти прекратить преследовать журналистов и освободить всех задержанных».