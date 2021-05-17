Представитель ОБСЕ Рибейро призвала власти Беларуси прекратить преследование журналистов

/ Общество
Просмотров: 33

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила сожаление в связи с недавними арестами нескольких журналистов в Беларуси.

 

Тереза Рибейро. Фото: osce.org.

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, речь идет о журналистке портала tut.by Любови Касперович (арестована на 15 суток), могилевских журналистах Александре Буракове и Владимире Лапцевиче (оба арестованы на 20 суток), фотокорреспонденте Татьяне Капитоновой (на 10).

Рибейро вновь призвала официальный Минск «обратить вспять негативную тенденцию» и выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ.

«То, как власти Беларуси обращаются с сотрудниками СМИ, по-прежнему вызывает серьезную тревогу и наряду с другими тревожными событиями, связанными со свободой СМИ в стране в последние месяцы, серьезно ставит под угрозу фундаментальное право человека на свободу выражения мнения, — отметила Рибейро. — Я призываю власти прекратить преследовать журналистов и освободить всех задержанных».

 

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: свобода слова права журналистов Персона: Тереза Рибейро Любовь Касперович Александр Бураков Владимир Лапцевич Татьяна Капитонова

Другие материалы на эту тему:

Независимые СМИ в Беларуси, похоже, решено выжечь огнеметом

Независимые СМИ в Беларуси, похоже, решено выжечь огнеметом

Беларусь названа самой опасной для журналистов страной Европы

Беларусь названа самой опасной для журналистов страной Европы

Разбить зеркала. Белорусские власти делают из журналистов уголовников

Разбить зеркала. Белорусские власти делают из журналистов уголовников

Наступление на свободу слова продолжается: депутаты планируют обновить УК

Наступление на свободу слова продолжается: депутаты планируют обновить УК