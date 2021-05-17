Нацбанк отказался комментировать слухи об отставке Каллаура

Предположения телеграм-каналов о возможной отставке председателя правления Павла Каллаура Нацбанк не комментирует.

Павел Каллаур.

«Павел Владимирович на рабочем месте. Слухи мы не комментируем», — говорится в сообщении, распространенном управлением информации Нацбанка.

Как передает БелаПАН , слухи о возможных кадровых изменениях в руководстве Нацбанка стали циркулировать в интернете в начале года.

В апреле, комментируя во время пресс-конференции возможность своей отставки, Каллаур дал понять, что покидать нынешнее место работы не планирует: «Рано мне заниматься рыбалкой, полагаю, у меня достаточно сил и знаний, чтобы быть полезным обществу».

Нынешний председатель правления Нацбанка занял эту должность в декабре 2014 года на фоне валютного кризиса. Летом прошлого года исполнилось 2.000 дней его работы на посту.

В декабре 2018 года во время пресс-конференции корреспондент БелаПАН спросил у Каллаура, каким он хочет войти в историю.

«Я хотел бы, чтобы и мои действия, и решения правления, и всего Нацбанка воспринимались в обществе как ответственные и профессиональные. И чтобы к нашим действиям было доверие в обществе. Это то, ради чего стоит работать», — сказал Каллаур.

При этом он подчеркнул, что миссию Нацбанка видит не только в обеспечении ценовой стабильности.

«В законодательстве закреплена персональная ответственность председателя правления Нацбанка за обеспечение финансовой стабильности. Мы серьезное внимание уделяем этому вопросу», — заявил Каллаур.