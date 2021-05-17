Владельца агроусадьбы «Гасьціна» в Лидском районе оштрафовали за национальную символику

Суд Лидского района 17 мая оштрафовал владельца агроусадьбы «Гасьціна» Виталия Карабача на 30 базовых величин (870 рублей) за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Трое суток он провел под стражей.

Виталий Карабач.

«Мне дали штраф 30 базовых величин за пикет в усадьбе. Ехал мимо минский ОМОН, увидел «Погоню» и так заехал в гости», — сообщил БелаПАН Карабач.

По его словам, милиция с ним в целом обходилась корректно, но к политическим задержанным применяли отдельные правила: не давали курить, не принимали передачи, ночью поднимали два раза.

Карабач пояснил, что у судьи Филатова, который рассматривал его дело, больше претензий было не к большой «Погоне» в усадьбе, а к символике в машине.

«Я планирую и дальше заниматься усадьбой. «Гасьціна» останется такой же, какая была, на входе разве что не будет символики», — заявил предприниматель. Однако в случае дальнейшего давления готов продать бизнес.

Владельца агроусадьбы ОМОН задержал поздно вечером в пятницу, 14 мая. Карабач ждал суда до понедельника под стражей.