Страшная месть. Беларусь решила в этом году отказаться от трансляции «Евровидения»

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Белтелерадиокомпания заявила о том, что в этом году не будет транслировать «Евровидение». Связано это с тем, что организаторы конкурса не допустили к участию представителя Беларуси, сообщает портал vesti.ru.

Фото: susanin.news.

Напомним, что от Беларуси на «Евровидение» должна была поехать группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя». Организаторы музыкального конкурса не допустили эту композицию, поскольку сочли ее политизированной. Беларусь согласилась поменять песню, но и она оказалась не соответствующей правилам конкурса. В результате страну вовсе отстранили от участия в «Евровидении».

Также пока не известно, примет ли участие Минск в популярном европейском конкурсе в следующем году.

Финал 65-го конкурса песни «Евровидение» пройдет 22 мая в Роттердаме, полуфиналы — 18 и 20 мая.

 

 

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Сюжет: «Евровидение-2021»
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Тэги: Евровидение-2021 БТ Город: Роттердам

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