Комитет госконтроля изучает возможности доступа производителей к продуктовым рынкам

Комитет госконтроля проведет горячие линии на тему доступности рынков для производителей сельхозпродукции, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Комитет государственного контроля с 18 по 24 мая 2021 года проведет горячие линии во всех областях Беларуси и Минске по вопросу доступности рынков для производителей (в том числе граждан) продукции растениеводства, животноводства, пчеловодства и рыболовства», — говорится в сообщении КГК.

Жители и представители субъектов хозяйствования «могут высказать критические замечания и конструктивные предложения по совершенствованию работы рынков».

14 мая Александр Лукашенко посетил фермерский экорынок, расположенный на площадях торгового комплекса «Валерьяново» в Минском районе. Там он потребовал навести порядок и обеспечить фермерам доступ к торговым местам на всех продовольственных рынках страны.

В ходе посещения рынка прозвучало предложение создать организацию, которая покупала бы продукцию у фермеров, физических лиц и затем централизованно продавала ее на рынке.

Предполагается, что преимущества для фермеров в таком случае будут в том, что им не придется на регулярной основе брать в аренду места для продажи, приобретать кассовые аппараты, тратиться на доставку.

«Я абсолютно не против. Главное — подтолкнуть человека, если это возможно, чтобы он возделывал продукцию. А он будет это делать, если к нему приедут, купят и он получит прибыль… Если мы хотим, чтобы частники, фермеры развивались, им надо дать возможность вырастить и продать», — заявил Лукашенко.