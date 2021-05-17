Фатальная стабильность: за сутки в Беларуси от ковида умерли 10 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 случай COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписаны 743 пациента, сообщает Министерство здравоохранения.

16 мая было зарегистрировано 1627 заболевших, 15-го — 1363, 14-го — 1109, днем ранее — 837. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 377 532, умерло 2711 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 367 840.

За минувшие сутки выполнено 14 315 тестов на коронавирус (днем ранее 20 711). С начала эпидемии сделано 6 105 215 тестов.

Вне зависимости от количества новых случаев ковида, суточная смертность от этой инфекции в Беларуси стабильно держится на уровне 9-10 человек. В последний раз меньшее число летальных исходов фиксировалось 29 марта — восемь человек.