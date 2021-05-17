Беларусь отправила в Китай военный самолет за вакциной от COVID-19

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Белорусский военно-транспортный самолет Ил-76МД 17 мая около 13.35 вылетел с аэродрома Мачулищи в Пекин, откуда доставит в Беларусь гуманитарную помощь — китайскую вакцину от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Белорусских летчиков с 14 тоннами гуманитарного груза ждут на родине уже завтра, — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале военного ведомства. — Общая протяженность маршрута военного борта составит 13.600 километров. За 20 часов полета экипаж пересечет пять часовых поясов в каждую сторону».

В Минобороны напомнили, что военный экипаж и ранее перемещал гуманитарные грузы между Беларусью и Китаем. В феврале прошлого года Беларусь стала первой страной, которая направила такой груз в КНР. «Поднебесная также оказывала помощь Беларуси в борьбе с коронавирусом», — отметили в военном ведомстве.