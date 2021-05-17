«Дело Тихановского»: прокурор требует для фигурантов до четырех лет колонии

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На процессе в суде Октябрьского района Гродно в ходе прений 17 мая государственный обвинитель запросил для фигурантов «дела Тихановского» от двух до четырех лет колонии.

Дело рассматривает судья Ольга Бекушава, прокурор — Никита Мысливец. Процесс начался 18 января.

Прокурор попросил суд приговорить Дмитрия Фурманова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, Евгения Розниченко — к трем с половиной годам колонии общего режима, Владимира Книгу — к четырем годам колонии строго режима.

Все трое находятся под стражей почти год. Фурманова и Розниченко задержали вместе с Сергеем Тихановским и обвиняют в организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок (ст. 342 УК). Книгу и Розниченко также обвиняют в насилии над сотрудниками милиции (ст. 364 УК).

Обвиняемые присутствовали на пикете 29 мая прошлого года на Советской площади Гродно. Координатор инициативной группы Дмитрий Фурманов собирал подписи за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Его забрали с пикета неизвестные вместе со стулом. Евгений Розниченко поддержал милиционера Козловского, который падал на него, чтобы тот не ударился при падении. Бывшего милиционера Владимира Книгу забрали через несколько дней, когда он помогал команде Тихановской ставить палатку для сбора подписей.

В ходе инцидента, по версии обвинения, на пикете пострадали четверо силовиков: участковые Ленинского РОВД Гродно Владимир Козловский и Александр Хваленя, омоновцы Дмитрий Рахунок и Виктор Будник. Козловский упал после инцидента на Советской площади, Хваленя ходил с громкоговорителем, в информационном жилете. Последние двое задерживали Тихановского.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: дело Тихановского Персона: Ольга Бекушава Никита Мысливец Дмитрий Фурманов Евгений Розниченко Владимир Книга

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