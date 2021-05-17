Журналистка TUT.by Любовь Касперович только на суде узнала, за что ее задержали

Журналистку портала TUT.by Любовь Касперович, процесс над которой 17 мая идет в суде Московского района Минска, не ознакомили с материалами дела, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Заседание через скайп ведет судья Сергей Кацер.

Любовь Касперович была задержана утром 14 мая возле Дома правосудия в Минске, где в тот день начался процесс по «делу студентов» .

В начале процесса Касперович заявила, что не знает причины задержания: ее не ознакомили с протоколом. Между тем в протоколе написано, что журналистка «отказалась знакомиться с делом». Касперович заявила, что это ложь.

По информации БАЖ, суд отказался удовлетворить ее ходатайство об ознакомлении с делом и разрешил журналистке семь минут поговорить по скайпу со своим защитником в присутствии секретаря суда.

На заседании стало известно, что Касперович обвинили в несанкционированном пикетировании (24.23 КоАП).

Адвокат приобщил к делу ряд документов, подтверждающих, что защитник обращался в РУВД, но ему отказали в возможности встретиться с Касперович и присутствовать при административном процессе.

Защитник заявил суду несколько ходатайств. Он просил освободить журналистку, так как предусмотренные законом на административное задержание 72 часа вышли.

«Административное законодательство не предусматривает никаких случаев, когда можно задерживать человека более чем на 72 часа», — цитирует защитника БАЖ. Судья ходатайство отклонил.

Также было заявлено ходатайство проводить процесс не через скайп из-за низкого качества связи. Это ходатайство суд отклонил.

Адвокат заявил отвод суду, после чего был объявлен перерыв. С возобновлением процесса ходатайство об отводе судья не удовлетворил.

Журналистка спросила у судьи, может ли кто-нибудь ей объяснить, почему она до сих пор находится на Окрестина. В ответ судья Кацер сказал, что она не может задавать суду вопросы.

Касперович рассказала, что в камере на троих, где она провела выходные, сейчас содержится семь человек, а до этого было десять. «Никакого постельного белья и матрасов, даже ночью включен свет, при котором невозможно спать», — сказала она.