Журналиста Добротвора не задерживали — его допросили в СК

Журналист Илья Добротвор не был задержан, его вызывали на допрос в Следственный комитет.

Утром 17 мая в телеграм-каналах появилась информация о задержании Добротвора. Сообщалось, что он успел позвонить и сказать о своем задержании.

«Я никуда не звонил, — сообщил Добротвор БелаПАН. — Это какая-то непонятная провокация. Причем это провокация от человека, который конкретно знал, что мне в пятницу звонил следователь и что я в понедельник утром иду на допрос. Я никуда не звонил и не сообщал, что меня задерживают».

По словам Добротвора, его вызывали на допрос в связи с делом по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) из-за расклеенных в подъезде портретов политзаключенных, по которому свидетелем проходит его жена Инна Добротвор.

Допрос прошел в управлении СК по Заводскому району Минска, подписку о неразглашении с Добротвора не брали. «Меня опросили, но половина вопросов не имела отношения к этому делу никакого, а касалась скорее моей деятельности», — отметил Добротвор.

В прошлом году журналиста несколько раз задерживали во время акций протеста, которые он освещал.

Суд Заводского района Минска в марте и апреле оштрафовал его жену в общей сложности на 400 базовых величин (11.600 рублей) за вывешенные на окне портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Виктора Бабарико и герб «Погоня». Кроме того, в рамках доследственной проверки по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) из-за расклеенных в подъезде портретов политзаключенных у нее дома прошли обыски. Инна Добротвор сейчас находится не в Беларуси.

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