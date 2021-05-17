В Минске задержали журналиста Илью Добротвора

/ Общество
Просмотров: 68

Утром 17 мая задержан журналист и общественный активист Илья Добротвор, сообщает правозащитный телеграм-канал «Вясна».

Причина задержания неизвестна.

В прошлом году Добротвора несколько раз задерживали во время акций протеста, которые он освещал.

Суд Заводского района Минска в марте и апреле оштрафовал жену Добротвора Инну в общей сложности на 400 базовых величин (11.600 рублей) за вывешенные на окне портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Виктора Бабарико и герб «Погоня». Кроме того, в рамках доследственной проверки по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) из-за расклеенных в подъезде портретов политзаключенных у нее дома прошли обыски.

Инна Добротвор находится в статусе свидетеля по этому делу. Она была вынуждена покинуть Беларусь.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: задержание журналистов репрессии Персона: Илья Добротвор Инна Добротвор

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко усложнил работу журналистам и дал новые полномочия силовикам

Лукашенко усложнил работу журналистам и дал новые полномочия силовикам

Беляцкий: Беларусь находится в ситуации чрезвычайного положения

Беляцкий: Беларусь находится в ситуации чрезвычайного положения

Екатерину Андрееву в тюрьме поставили на учет как склонную к экстремизму

Екатерину Андрееву в тюрьме поставили на учет как склонную к экстремизму

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку