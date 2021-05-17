На БМЗ произошла серьезная авария

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В лучшем случае к 20 часам специалисты смогут ликвидировать аварию, которая произошла в полночь в здании сортопрокатного цеха № 1 на территории Белорусского металлургического завода.

Как сообщили в МЧС, в результате происшествия случилось «подтопление машинного зала с насосами» из-за чего было «остановлено оборудование в сортопрокатном цехе и электросталеплавильном цехе № 1 (работала только одна из двух сталеплавильных печей)».

Прибывшие на предприятие работники МЧС занимались откачкой воды из машинного зала, после чего техническим персоналом будут выполнены работы по ремонту и перезапуску оборудования.

 

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Тэги: БМЗ Город: Жлобин

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