Правозащитники: в воскресенье в Минске было задержано не менее 16 человек

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Правозащитники сообщают о задержании в Минске в минувшее воскресенье, 16 мая, не менее 16 человек.

По информации на правозащитном сайте spring96.org, возле Цнянского водохранилища около 17.50 была задержана группа велосипедистов. Не менее 14 человек на четырех микроавтобусах увезли в Советское РУВД «для выяснения обстоятельств». До суда их доставили в изолятор на Окрестина.

Задержанные — участники велопробега Toure de Tsna. Сообщается, что один человек был задержан за майку с надписью «АнтиЛукашенко».

В числе задержанных Артем Антюх, Павел Бокшиц, Максим Ганин, Георгий Гошко, Илья Загорнов, Сергей Зайковский, Леонид Кузьмич, Владислав Кутас, Матвей Лазарь, Юлия Никитина, Денис Парамонов, Константин Семенов, Денис Рудковский, Артур Чумак.

Возле Комаровского рынка задержали минчанку Елену Гаврилову. Ее доставили в Советское РУВД. Причины и обстоятельства задержания пока неизвестны.

Также 16 мая на улице Сердича была задержана врач-кардиолог Ольга Корнеева. Ее предположительно доставили во Фрунзенское РУВД.

 

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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