Беларусь назвала состав на ЧМ-2021, часть проведения которого отобрали у Минска

/ Спорт
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Наставник национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров назвал состав команды, которая примет участие в чемпионате мира.

Свой первый поединок на турнире наша дружина проведет уже в эту пятницу, а соперниками «красно-зеленых» на групповом этапе будут:

21.05.

  • Словакия (начало в 20:15);

23.05.

  • Швеция (16:15);

24.05.

  • Чехия (20:15);

26.05.

  • Великобритания (20:15);

28.05.

  • Дания (20:15);

30.05.

  • Швейцария (16:15);

01.06.

  • Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.

 

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Сюжет: ЧМ-2021 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2021 хоккей-сборная Персона: Михаил Захаров

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