Беларусь назвала состав на ЧМ-2021, часть проведения которого отобрали у Минска
Наставник национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров назвал состав команды, которая примет участие в чемпионате мира.
Свой первый поединок на турнире наша дружина проведет уже в эту пятницу, а соперниками «красно-зеленых» на групповом этапе будут:
21.05.
- Словакия (начало в 20:15);
23.05.
- Швеция (16:15);
24.05.
- Чехия (20:15);
26.05.
- Великобритания (20:15);
28.05.
- Дания (20:15);
30.05.
- Швейцария (16:15);
01.06.
- Россия (20:15).
По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.