Атмосферные фронты с Западной Европы накрыли Беларусь

В понедельник, 17 мая, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (местами — прогремят грозы, пройдут сильные дожди).

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый.

Погода в регионах:

Брест +20..+22° C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);

(вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с); Витебск +21..+23° C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами 15-18 м/с);

(вероятность осадков 80-90%, ветер порывами 15-18 м/с); Гомель +20..+22° C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами 15-18 м/с);

(вероятность осадков 80-90%, ветер порывами 15-18 м/с); Гродно +20..+22° C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);

(вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с); Могилев +22..+24° C (вероятность осадков 80-90%, гроза, ветер порывами 15-18 м/с);

(вероятность осадков 80-90%, гроза, ветер порывами 15-18 м/с); Минск +18..+20° C (вероятность осадков 80-90%, ветер 4-9 м/с).

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