Атмосферные фронты с Западной Европы накрыли Беларусь
В понедельник, 17 мая, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (местами — прогремят грозы, пройдут сильные дожди).
Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый.
Погода в регионах:
- Брест +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
- Витебск +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами 15-18 м/с);
- Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами 15-18 м/с);
- Гродно +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
- Могилев +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, ветер порывами 15-18 м/с);
- Минск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 4-9 м/с).
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