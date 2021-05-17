Генштаб пугает белорусов агрессией НАТО: американцы и их союзники превращали цветущие страны в пустыни

Генеральный штаб Вооруженных сил Беларуси не наблюдает подготовки НАТО к операции против страны, заявил первый заместитель начальника Генштаба Игорь Король.

«Непосредственной подготовки мы пока не наблюдаем и не отмечаем, но в то же время все то, что происходит на сопредельной территории, несет новые вызовы и риски, угрозы национальной безопасности. Поэтому мы соответственно на это реагируем», — сказал Король в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ, отвечая на вопрос ведущего о «реальной наступательной операции, с которой мы имеем дело, которую мы наблюдаем, планирование этой операции».

По мнению военного, Североатлантический альянс отрабатывает тему не как наступательную кампанию, а «как операции по кризисному урегулированию».

«Фактически то, что у нас происходило в августе—сентябре прошлого года, — это и был кризис. И вот они, готовясь к этим операциям кризисного урегулирования... Мы знаем, что блок НАТО подразумевает под операциями кризисного урегулирования. Мы знаем много стран, много примеров, когда американские войска и их союзники по НАТО, войдя в цветущие страны, фактически превратили их в пустыни и нанесли непоправимый вред государствам», — заявил представитель Генштаба.

Король увязал с белорусской избирательной кампанией учения НАТО «Защитник Европы — 2020», которые, по его мнению, «были уже нацелены на то, чтобы создать определенную нестабильность в нашем приграничье», что «совершенно неслучайно, и как раз это все накануне выборов».

Военный заявил также, что «за последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась». Кроме того, еженедельно Генштаб фиксирует более 30 полетов разведывательной авиации, «стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США», в 2021 году над сопредельной территорией уже совершено девять таких полетов.

«С большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов в том числе отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по Российской Федерации», — предположил силовик.

При этом замглавы Генштаба отметил, что в этом году значительно увеличилось количество мероприятий совместной подготовки белорусский войск с военнослужащими РФ, совместных тренировок и учений. «Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо», — сказал Король.

Внешней угрозой мотивировал Александр Лукашенко свой декрет № 2 от 9 мая «О защите суверенитета и конституционного строя»: «В случае гибели президента Республики Беларусь в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера незамедлительно на основании решения Совета безопасности Республики Беларусь в установленном порядке на территории Республики Беларусь вводится чрезвычайное или военное положение; государственные органы, их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности Республики Беларусь».

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