Девочка на электросамокате попала под машину на улице Матусевича в Минске

14-летняя девочка попала под машину утром 16 мая на улице Матусевича в Минске. Для осмотра подростка доставили в больницу.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, девочка на электросамокате пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но двигалась на красный свет. Подростка сбил автомобиль «Хёндэ», который поворачивал с проспекта Пушкина.

Еще одно ДТП с участием электросамоката случилось накануне в Гродно на перекрестке улицы Антонова с проспектом Космонавтов.

Как сообщает областная ГАИ, водитель «Фольксвагена» при проезде регулируемого пешеходного перехода почувствовал удар в левую сторону автомобиля. Оказалось, что в заднюю дверь врезался 21-летний парень на электросамокате, который пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Молодой человек и водитель легковушки не пострадали. Оба транспортных средства получили механические повреждения.