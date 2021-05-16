Смертельное ДТП в Гродно: пытавшийся скрыться от ГАИ водитель врезался в забор
Один человек погиб, другой серьезно пострадал. Таков результат ДТП, случившегося около 10 часов утра 16 мая в Гродно.
Как
Был подан сигнал об остановке. Однако водитель «Форда», наоборот, прибавил скорости, видимо, пытаясь скрыться, но практически сразу же, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и ударился в бетонный забор.
Для деблокирования водителя и пассажира понадобилась помощь МЧС.
Пассажир — мужчина 1970 года рождения — погиб на месте. Водитель 2002 года рождения получил тяжелые травмы и находится в больнице. Установлено, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами
Находились ли водитель и пассажир в состоянии алкогольного опьянения, будет установлено в результате экспертизы. На месте работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.