На проспекте Машерова незакрепленная металлическая плитка трамвайных путей пробила днище автобуса и травмировала пассажира

Необычное ДТП случилось утром 16 мая в Минске на проспекте Машерова в районе пересечения с улицей Даумана.

Пассажирский автобус, ехавший со стороны проспекта Победителей в направлении улицы при пересечении трамвайных путей наехал на незакрепленную металлическую плитку трамвайного полотна, которая пробила днище и травмировала пассажира.

Мужчине 1965 года рождения был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.