В Беларуси за сутки скончались еще 10 человек с коронавирусом. Общее число жертв превысило 2700

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1627 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1842 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

15 мая было зарегистрировано 1363 заболевших, 14-го — 1109, днем ранее — 837. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев, напоминает БелаПАН.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 376 341, умер 2701 пациент с коронавирусом, выздоровело — 367 097.

За минувшие сутки выполнено 20 711 тестов на коронавирус (днем ранее 19 359). С начала эпидемии сделано 6 090 900 тестов.

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