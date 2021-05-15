Более трех тысяч человек подписали петицию с требованием об оказании медпомощи политзаключенному Сергею Верещагину

Более трех тысяч человек уже подписались под петицией с требованием о предоставлении медицинской помощи Сергею Верещагину, получившему серьезные травмы при задержании и позднее осужденному на лишение свободы.

25 ноября 2020 года судья суда Центрального района Гомеля Сергей Соловский приговорил 31-летнего Верещагина к пяти годам лишения свободы в условиях колонии общего режима. Во время следствия и в суде обвиняемый утверждал, что именно он был жестоко избит милиционерами. Но уголовное дело возбудили в отношении Верещагина — якобы за насилие в отношении сотрудников милиции.

Согласно обвинению, житель Гомеля 12 августа из своего окна бросал бутылки в сторону милиции, а при задержании ударил милиционера ногой в глаз. «Это не повлекло краткосрочного расстройства здоровья», — отмечено в обвинении.

По версии обвиняемого, события развивались по-иному. Вечером 12 августа из окна своей квартиры он наблюдал за задержаниями участников акции протеста. Его возмутило жестокое обращение милиции с задержанными девушками, и он начал кричать на милиционеров из окна. После этого к нему в квартиру ворвались сотрудники милиции и жестко задержали его. Позже, по словам обвиняемого, его избивали в Центральном РОВД.

14 августа Верещагин был госпитализирован. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травмы грудной клетки, шейного и поясничного отдела позвоночника.

На суде адвокат уточнила, что ее подзащитный получил не менее ста ударов по различным частям тела.

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Из колонии Верещагин писал знакомым, что он потерял здоровье и постепенно теряет зрение.

В петиции говорится, что в колонии Верещагину не оказывается медицинская помощь, хотя он нуждается в обследовании и госпитализации. Создатели петиции ссылаются на статью 45 Конституции, которая гарантирует гражданам право на охрану здоровья, и на статью 14 закона «О здравоохранении», где говорится о гарантиях медицинской помощи осужденным.

Авторы петиции и подписанты требуют обследования и госпитализации заключенного. Обращение будет направлено в Министерство здравоохранения и управление департамента по исполнению наказаний по Витебской области, сообщает БелаПАН .

Сергей Верещагин белорусским правозащитным сообществом признан политзаключенным .