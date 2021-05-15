В ДТП в Смоленской области пострадало 16 белорусов, госпитализировано — 11
По уточненным данным, в ДТП под Смоленском пострадало 16 белорусских граждан, следует из
По информации Минздрава, все 16 пострадавших осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и доставлены в приемное отделение Сафоновской центральной районной больницы.
После детального осмотра пострадавших госпитализированы 11 человек (
Решается вопрос о необходимости перевода пациентов в Смоленск.
Как сообщалось ранее, пассажирский микроавтобус, перевозивший граждан Беларуси, около 06:30 15 мая столкнулся с грузовиком «Вольво» на трассе М-1 в Сафоновском районе Смоленской области. В микроавтобусе «Фольксваген» находилось 20 человек.