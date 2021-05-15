В Беларуси вновь сильно увеличился суточный прирост случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.363 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.382 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Напомним, 14 мая было зарегистрировано 1.109 заболевших, 13 мая — 837 заболевших, 12-го — 896, 11-го — 742.

Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 374.714, умер 2.691 пациент с коронавирусом, выздоровело — 365.255 пациентов.

За минувшие сутки выполнено 19.359 тестов на коронавирус (днем ранее 14.687). С начала эпидемии сделано 6.070.189 тестов.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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