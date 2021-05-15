В парке Янки Купалы в начале лета пройдет «Зеленый марафон»

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В столичном парке Янки Купалы 5 июня пройдет «Зеленый марафон». Его проведет «БПС-Сбербанк» для всех желающих. Принять участие в забеге на 4,2 км с экологической повесткой можно будет бесплатно.

Бежать предстоит вдоль набережной реки Свислочь. Выдача номеров начнется в 9 часов утра, старт забега запланирован на 11 часов.

Как ожидается, забег соберет на дистанции около тысячи человек. Для них подготовят богатую интерактивную программу с множеством активностей и развлечений, а также проведут беговую разминку

Забег будет массовым. Основная дистанция составит 4,2 километра. Ее смогут преодолеть взрослые и подростки от 14 лет. Дети от 7 до 13 лет при согласии родителей смогут пробежать короткий маршрут в 420 метров.

«Впервые такой масштабный забег пройдет в парке Янки Купалы, который считается одним из любимых мест среди любителей бега, — отметил председатель правления «БПС-Сбербанка» Игорь Меркулов. — Зеленый марафон ежегодно вдохновляет людей вести здоровый образ жизни и ответственно относиться к окружающей среде. Мы хотим собрать в одном месте всех, кому небезразлично здоровье — как собственное, так и всей планеты».

Для участия в забеге нужно по 3 июня пройти регистрацию. Первые 200 человек, которые сделают это раньше других, получат бесплатные майки.

Самых быстрых бегунов наградят: победители и призеры (первые три места) среди мужчин и женщин получат не только медали и дипломы, но и ценные призы от партнеров марафона. Участники детского забега также поборются за памятные награды.

«Зеленый марафон» регулярно проводится «БПС-Сбербанком» в разных городах Беларуси. Забег воплощает принципы ESG — экологического, социального и корпоративного управления. Мероприятие позволяет вовлечь людей в совершение добрых дел и тем самым вносит вклад в развитие социально-ответственного общества.

 

 

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Тэги: Зеленый марафон забег Персона: Игорь Меркулов Город: Минск

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