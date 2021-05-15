В суд по «делу студентов» обвиняемой Яне Оробейко вызывали «скорую»

В суде по «делу студентов» 15 мая в Минске одной из обвиняемых Яне Оробейко стало плохо с сердцем. Ей вызывали скорую помощь, сообщил телеграм-канал «Студэнцкая думка».

Адвокат Оробейко подал ходатайства об изменении ей меры пресечения на домашний арест. Возражал только прокурор. Судья отказала в изменении меры пресечения.

Телеграм-канал также сообщил, что перед зданием, где проходит суд, стоит автозак.

14 мая суд Советского района Минска под председательством судьи Марины Федоровой начал рассмотрение «дела студентов», по которому проходит 12 человек. Все подсудимые признаны белорусским правозащитным сообществом политическими заключенными и находятся под стражей с 12 ноября 2020 года. Выездное заседание проходит в здании суда Октябрьского района Минска и Дома правосудия.

Как сообщалось, к зданию утром 14 мая пришло много людей. Родственников (по два на каждого обвиняемого) пропустили в здание за несколько минут до начала процесса. Никого из журналистов негосударственных СМИ в зал суда не пропустили.

На улице перед зданием осталось около 200 человек. Сотрудник МВД в мегафон призвал людей разойтись, а человек в штатском осуществлял видеосъемку собравшихся. Спустя некоторое время произошли задержания.

Позже телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома сообщил, что всего возле Дома правосудия были задержаны 14 человек, «которые не выполнили законные требования сотрудников милиции». Среди задержанных журналистка tut.by Любовь Касперович и экс-председатель Объединенной гражданской партии и представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедько.