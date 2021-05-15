На Смоленщине фура влетела в микроавтобус с белорусами — 13 человек в больнице, жизни трех висят на волоске
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В дорожно-транспортном происшествии на трассе М-1 в Смоленской области пострадали 13 белорусов.
По информации МИД Беларуси, сегодня утром в Сафоновском районе на 298-м километре трассы М-1 фура «Вольво» влетела в микроавтобус «Фольксваген».
В результате ДТП 13 человек были госпитализированы. По данным местных медиков, состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двух — тяжелое, одного — крайне тяжелое.
Белорусские дипломаты держат ситуацию на контроле.
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