На Смоленщине фура влетела в микроавтобус с белорусами — 13 человек в больнице, жизни трех висят на волоске

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В дорожно-транспортном происшествии на трассе М-1 в Смоленской области пострадали 13 белорусов.

По информации МИД Беларуси, сегодня утром в Сафоновском районе на 298-м километре трассы М-1 фура «Вольво» влетела в микроавтобус «Фольксваген».

В результате  ДТП 13 человек были госпитализированы. По данным местных медиков, состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двух — тяжелое, одного — крайне тяжелое.

Белорусские дипломаты держат ситуацию на контроле.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: ДТП М1 Город: Смоленск

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