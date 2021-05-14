Суды за последние два дня признали виновными за протесты 14 человек

/ Общество
Просмотров: 14

По данным лишенного регистрации правозащитного центр «Весна», не менее 9 человек в Минске и других городах признаны судами виновными в участии в протестах и получили наказание в административном порядке 13 мая, еще 5 человек — 14 мая.

Наиболее распространенная применяемая в отношении них статья КоАП — 24.23 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Итого з два дня три человека оштрафованы на сумму от 30 до 100 базовых величин (от 870 до 2,9 тыс. рублей), 11 — арестованы на срок от 10 до 15 суток.

Сообщается об одном отправленном на доработку деле — в отношении 56-летней минчанки Татьяны Михайловой, задержанной 12 мая возле столичного Комаровского рынка после акции группы женщин. в участии в протестах за последние два дня судами признаны 14 человек

По данным лишенного регистрации правозащитного центр «Весна», не менее 9 человек в Минске и других городах признаны судами виновными в участии в протестах и получили наказание в административном порядке 13 мая, еще 5 человек — 14 мая.

Наиболее распространенная применяемая в отношении них статья КоАП — 24.23 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Итого за два дня три человека оштрафованы на сумму от 30 до 100 базовых величин (от 870 до 2,9 тыс. рублей), 11 — арестованы на срок от 10 до 15 суток.

Сообщается об одном отправленном на доработку деле — в отношении 56-летней минчанки Татьяны Михайловой, задержанной 12 мая возле столичного Комаровского рынка после акции группы женщин.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: репрессии

Другие материалы на эту тему:

Беляцкий: Беларусь находится в ситуации чрезвычайного положения

Беляцкий: Беларусь находится в ситуации чрезвычайного положения

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Офис Тихановской: Светлана не участвовала в разработке радикальных планов

Офис Тихановской: Светлана не участвовала в разработке радикальных планов