Лукашенко подписал «срочные» законы

Александр Лукашенко 14 мая подписал принятые ранее парламентом законы «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму» и «О недопущении реабилитации нацизма». Документы включены в Национальный реестр правовых актов и будут официально опубликованы 15 мая.

Комментируя принятые решения, генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что закон о недопущении реабилитации нацизма «сбалансирован». «Он позволяет всеми доступными формами и методами, которые есть в любом правовом государстве, выявлять, профилактировать и пресекать попытки реабилитации нацизма», — заявил он в комментарии телеканалу «Беларусь 1» 14 мая.

По его словам, документ определил, «кто такие нацистские преступники, кто такие пособники нацистов и другие дефиниции, которые позволят с точки зрения права использовать весь правовой арсенал для противодействия».

Как сообщалось, законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму» устанавливает специальный срок ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами.

Закрепляются определения терминов «экстремистская символика и атрибутика», «экстремистское формирование», расширено определение терминов «экстремизм», «экстремистские материалы».

Координацию деятельности субъектов противодействия экстремизму предлагается возложить на органы внутренних дел, планируется расширить перечень госорганов — субъектов противодействия экстремизму.

Проект закона устанавливал порядок запрета деятельности экстремистских формирований.

Прокуроры областей и Минска наряду с генеральным прокурором наделяются правом приостанавливать деятельность организации (представительства иностранной, международной организации), индивидуального предпринимателя при выявлении фактов, свидетельствующих о подготовке к совершению или совершении экстремистских действий либо о непринятии или несвоевременном принятии мер по выполнению требований предписания или при повторном вынесении предписания.

Кроме того, прокуроры смогут установить отдельный порядок прекращения деятельности для индивидуального предпринимателя, а также последствия для лица, деятельность которого в качестве индивидуального предпринимателя признана экстремистской и запрещена (запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет).

Министерство внутренних дел будет уполномочено вести и публиковать перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.

В законопроекте «О недопущении реабилитации нацизма» прописан запрет на героизацию нацизма, ее финансирование, деятельность организаций, включая иностранные, которые пропагандируют героизацию нацизма, в том числе в интернете.

Устанавливаются основные направления профилактики реабилитации нацизма. В частности, вводится обязательный мониторинг соблюдения законодательства в части недопущения реабилитации нацизма, предусмотрены меры противодействия реабилитации нацизма, включая вынесение официального предупреждения и предписания, приостановление, запрещение деятельности, ликвидацию экстремистской организации. Отдельная статья посвящена противодействию реабилитации нацизма при увековечении памяти погибших.