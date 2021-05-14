Глава ВОЗ предупредил о росте смертности от коронавируса

Второй год пандемии COVID-19 может повлечь за собой больше смертей, чем первый, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу, 14 мая.

Фото: pixabay.com

«COVID-19 уже унес жизни более 3,3 млн человек. И мы на пути к тому, что второй год пандемии будет намного более смертоносным, чем первый», — сказал глава ВОЗ на пресс-конференции.

По его словам, большое беспокойство вызывает ситуация с заболеваемостью в Индии, Непале, Вьетнаме, Таиланде, Египте.

Глава ВОЗ отметил, что проблему распространения коронавируса в мире нельзя полностью решить только с помощью вакцинации, так как вакцинированные люди тоже могут заразиться COVID-19, но перенесут болезнь в более легкой форме.

Гебрейесус считает, что единственный выход — это сочетание ограничительных мер и вакцинации.

Читайте также: